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27 лютого 2020, 12:55 2

Голову Рівненської облради нагородили грамотою місцеві письменники

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27 лютого 2020, 12:55 2
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Олександра Данильчука нагороджено Подякою Національної спілки письменників України з нагоди 35-річчя обласного осередку спілки письменників
Олександра Данильчука нагороджено Подякою Національної спілки письменників України з нагоди 35-річчя обласного осередку спілки письменників

Про це йдеться на сайті Рівненської облради, пише RegioNews.

Нагороду Данильчуку вручила голова Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України Ірина Баковецька-Рачковська.

"Ця висока нагорода стала для мене несподіванкою. І тому це приємніше в рази. Я переконаний, що українська література - це не просто талановито написані тексти, які цікаво читати. Це живий організм, який віддзеркалює те, чим живе наше суспільство, наша країна. Тому підтримка місцевих авторів завжди була одним з пріоритетів обласної влади. В області діють відповідні програми, які заохочують наших письменників та допомагають видавати їм нові книги", - зауважив голова облради Олександр Данильчук.

Нагадаємо, 13 березня в облраді Рівного мали розглядати питання про відставку голови облради Олександра Данильчука. Проект цього рішення оприлюднили на сайті облради, але потім він зник.

Натомість сам Данильчук зареєстрував проект рішення про звільнення свого заступника, свободівця Олексія Бучинського.

Тим часом у Рівненській облраді тривають перестановки: депутати п'яти фракцій об'єдналися в одну, а фракція "Європейська солідарність" змінила керівника.

Раніше Олександр Данильчук став фігурантом скандалу із незадекларованою землею та будинком-палацом вартістю понад 5 млн доларів.


#Олександр Данильчук #рівненська облрада
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