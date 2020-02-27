В Одеській області зафіксували три підозри на коронавірус, жодна не підтвердилась

В Одеській області з початку світової епідемії коронавірусу COVID-19 було зафіксовано три підозри на новий вірус

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В Одеській області з початку світової епідемії коронавірусу COVID-19 було зафіксовано три підозри на новий вірус

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода. Директор Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я Віталій Гончаров розповів, що одну людину з підозрою на коронавірус виявили в аеропорту Одеси, ще двоє – звернулись самостійно. З 26 лютого на одеському летовищі почали перевіряти усіх пасажирів, що прибувають в місто, і не тільки з тих країн, де зафіксовані випадки коронавірусу, – перевіряють також пасажирів і внутрішніх авіарейсів. "У випадку підозри захворювання на коронавірус людина буде ізольована і здійснюватиметься відбір матеріалу для проб спочатку на грип та ГРВІ. Ці матеріали будуть доставлені в імуновірусологічну лабораторію Одеського обласного лабораторного центру з метою виключення коронавірусу. Якщо будуть клінічні симптоми і анамнез буде свідчити про наявність, і перебування в країнах, де зареєстровані випадки на коронавірус, матеріал буде доставлений в Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я в Києві, в центральну референслабораторію", – зазначив Гончаров. Він додав, що для дослідження на грип та ГРВІ потрібна одна доба, а на перевірку матеріалу на коронавірус – близько 2-3 днів. "Людей, які прибувають з потенційно небезпечних країн, зокрема Китаю, ми опитуємо, беремо домашні адреси і телефони – проводимо епіднагляд. Є й інші симптоми – кашель, пітливість, задишка, блідий вигляд, слабкість – цілий комплекс, крім температури. Ми їх досліджуємо і виявляємо", – зазначив лікар-епідеміолог санітарно-карантинного відділу аеропорту "Одесса" Ігор Гринчук.

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