Ексдепутата Бобова за брехню про доходи оштрафували і позбавили держслужби

Вищий антикорупційний суд України виніс рішення у справі про обвинувачення колишнього народного депутата в декларуванні недостовірної інформації

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Вищий антикорупційний суд України виніс рішення у справі про обвинувачення колишнього народного депутата в декларуванні недостовірної інформації

Про це RegioNews повідомила пресслужба Спеціалізованої Антиткорупційної прокуратури.

"26 лютого 2020 року під час підготовчого засідання між прокурором САП та обвинуваченим колишнім народним депутатом підписано угоду про визнання винуватості. Вироком Вищого антикорупційного суду затверджено вказану угоду, особу визнано винною за ст. 366-1 КК України та призначено покарання у виді штрафу у сумі 51 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Також особу позбавлено права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 1 рік.

Слідством встановлено, що народний обранець у щорічних деклараціях за 2015 – 2018 роки та у декларації, поданій у серпні 2019 року, перед звільненням із посади народного депутата, не вказав фінансові зобов’язання у розмірі 52 млн гривень, дороговартісну нерухомість, а також наявність у власності приватного підприємства з часткою у статутному капіталі 98,2%.

Зазначимо, за даними Радіо Свобода, у справі йдеться про народного депутата VII—VIII скликань Геннадія Бобова.

ДОВІДКА: у 2010 році Бобов був обраний депутатом Черкаської облради. Очолював комісію з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села та земельних відносин.

У 2012 році обраний нардепом по 196 виборчому округу (Черкаська область). У 2014 році повторно обраний депутатом по 196 виборчому округу.

25 грудня 2018 року включений до списку санкцій Росії.