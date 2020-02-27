Геть зі Львова: львівські ветерани відмовилися від соцзахисту Королевської

Депутатка "Опозиційної платформи — За життя" Наталія Королевська покинула засідання і поїхала зі Львова

Наталія Королевська, фото з сайту Wikipedia

Депутатка "Опозиційної платформи — За життя" Наталія Королевська покинула засідання і поїхала зі Львова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НТА.

Два дні поспіль, 27 та 28 лютого, триватиме виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у Львівській області.

Темою обговорення обрали "Новий трудовий Кодекс України та яка система пенсійного забезпечення вигідна для нашої країни".

Серед заявлених спікерів народний депутат України, голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, народний депутат України, перший заступник Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк та народний депутат України, заступниця Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Наталія Королевська.

Проте на початку засідання Михайло Цимбалюк доповів: Наталія Королевська повідомила його в коридорі, що покидає засідання і виїжджає зі Львова до Києва.

"Скажіть їй, щоб більше вона сюди не приїжджала. Нам, ветеранам, не потрібен її захист", - зауважули присутні.

Наталія Королевська є депутатом "Опозиційної платформи — За життя".

За інформацією Wikipedia, Королевська - колишній міністр соціальної політики України (2012—2014), лідер партії "Україна — Вперед!".

Народний депутат України V і VI скликань від БЮТ, голова Комітету Верховної ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва (2007—2012), народний депутат України VIII скликання від Опозиційного блоку. Віце-президент Асоціації платників податків України.

На початку 2013 року у засобах масової інформації розгорнувся скандал щодо того, що Наталія Королевська не отримувала вищої освіти та підробила власні дипломи. Це трапилось після того, як народний депутат Геннадій Москаль повідомив про те, що Наталія Королевська звернулась в міліцію із заявою про втрату диплома про закінчення Східноукраїнського національного університету після її призначення на посаду Міністра соціальної політики України.

9 травня 2016 року та у червні 2017-го Королевську обливали зеленкою і закидали яйцями на знак обурення через її підтримку сепаратизму.