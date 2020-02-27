На Полтавщині медики торгували наркотиками
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.
Із листопада 2019 по січень 2020 року працівники медичного центру незаконно видали близько 600 рецептів на наркотичні лікарські засоби на майже мільйон гривень. За документами препарати йшли на замісну терапію для наркозалежних полтавчан.
Як вдалося дізнатися правоохоронцям, усі "пацієнти” не потребували замісної терапії, а використовували отримані препарати для власного вжитку, або ж перепродавали їх. Окрім того, в медичному закладі діяла так звана "бонусна" система. За трьох нових "пацієнтів" постійні клієнти отримували безкоштовний рецепт на наркотичний препарат в одній із аптек міста.
Незаконний збут наркотичних речовин лікарями припинили оперативники. Про підозру повідомили головного лікаря закладу. Кримінальне провадження відкрили за фактом незаконного збуту наркотичних речовин, незаконної видачі рецептів на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин та підробки документів.
Як стало відомо раніше, правоохоронці викрили угрупування, яке займалось збутом наркотиків в Луганській області та постачало наркотики на непідконтрольну Україні територію.
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