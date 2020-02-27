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27 лютого 2020, 12:27 4

Нацбанк прокоментував можливий вплив коронавірусу на українську економіку

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27 лютого 2020, 12:27 4
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У Національному банку України поки не бачать проблем для української економіки через поширення коронавірусу
Фото: НБУ
У Національному банку України поки не бачать проблем для української економіки через поширення коронавірусу

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає RegioNews.

Він зазначив, що більше половини українського експорту в Китай становлять зернові, шрот і продукти харчування, а попит на них не знизився ні на світовому, ні на китайському ринку.

За його словами, всі проблеми з логістикою вже вирішені, і вітчизняні експортери, що займаються постачанням продукції до Китаю, після загострення ситуації через поширення коронавірусу, не скорочували обсягів виручки.

"На мою думку, ця ситуація мала короткостроковий ефект. Можливо, деякий вплив буде у майбутньому, але глобально ми не бачимо проблем для української економіки", - додав Сологуб.

Нагадаємо, відучора температурний скрінінг проводиться для всіх пасажирів у основних аеропортах України. Такі заходи Уряд вжив для недопущення поширення коронавірусу на території України. У міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького введені заходи безпеки для недопущення поширення коронавірусу на території України.

На Чернігівщині міряють температуру приїжджим із Білорусі. Перевіряють людей, які погано себе почувають, їдуть з аеропортів або країн, де був зафіксований коронавірус.

Рівненські прикордонники отримали безконтактні термометри. В аеропорту Рівного та на кордоні з Білоруссю в усіх мірятимуть температуру.

Ситуація на кордоні перебуває під контролем у цілодобовому режимі.

Крім того, продовжується мобілізація всіх необхідних ресурсів, в тому числі щодо забезпеченості приладами для вимірювання температури та засобами індивідуального захисту.

У разі фіксації на кордоні людини із підвищеною температурою та початковими ознаками захворювання – вона одразу ж направляється на додаткове обстеження.


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