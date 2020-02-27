"Три з натяжкою": кияни оцінили роботу мера Кличка
Про це пише RegioNews з посиланням на telegraf.com.ua.
Дослідницька компанія "Актив груп" методом індивідуального інтерв'ю опитала 1,5 тисячі жителів Києва у віці від 18 років.
Результати відповідного опитування на прес-конференції представив засновник дослідницької компанії "Актив груп" Андрій Єременко. За його словами, учасникам дослідження запропонували оцінити роботу Київського міського голови Віталія Кличка за шкалою від 1 до 5 (де 1 - незадовільно, а 5 - відмінно).
На відмінно роботу Кличко оцінили 10,6% киян, добре - 23,2%, задовільно - 30,1%, скоріше незадовільно - 17%, незадовільно - 15,5%, не змогли відповісти 3,7% опитаних.
Єременко зазначив, що таким чином середньозважена оцінка роботи Київського міського голови становить 2,96 бали.
Соціолог також відзначив, що з листопада 2019 року і по лютий 2020 року спостерігається, хоча і незначне, падіння рівня оцінки киянами роботи Кличка.
- 15:50 27 лютого Антикорупційний суд залишив в силі розмір застави для екснардепа Дубового
- 15:38 27 лютого В Україні з'являться єдині правила дорожніх тендерів
- 15:36 27 лютого Секретар Херсонської міськради заявила про підготовку до незаконного продажу комунального майна
- 15:30 27 лютого Шість столичних лікарень готові приймати хворих на коронавірус
- 15:26 27 лютого В Луганській області гвардійці затримали жінку, підозрювану в співпраці з боєвиками
- 15:20 27 лютого У Львові створили онлайн-форму для приїжджих з країни із зафіксованими випадками коронавірусу
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство