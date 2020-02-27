"Три з натяжкою": кияни оцінили роботу мера Кличка

Жителі столиці оцінили роботу мера столиці Віталія Кличка на майже три бали з п'яти

Жителі столиці оцінили роботу мера столиці Віталія Кличка на майже три бали з п'яти

Про це пише RegioNews з посиланням на telegraf.com.ua.

Дослідницька компанія "Актив груп" методом індивідуального інтерв'ю опитала 1,5 тисячі жителів Києва у віці від 18 років.

Результати відповідного опитування на прес-конференції представив засновник дослідницької компанії "Актив груп" Андрій Єременко. За його словами, учасникам дослідження запропонували оцінити роботу Київського міського голови Віталія Кличка за шкалою від 1 до 5 (де 1 - незадовільно, а 5 - відмінно).

На відмінно роботу Кличко оцінили 10,6% киян, добре - 23,2%, задовільно - 30,1%, скоріше незадовільно - 17%, незадовільно - 15,5%, не змогли відповісти 3,7% опитаних.

Єременко зазначив, що таким чином середньозважена оцінка роботи Київського міського голови становить 2,96 бали.

Соціолог також відзначив, що з листопада 2019 року і по лютий 2020 року спостерігається, хоча і незначне, падіння рівня оцінки киянами роботи Кличка.