Пожежа у Запоріжжі: на виставці "Світ амфібій" згоріли тварини
Пожежа сталася на виставці екзотичних тварин "Світ амфібій" у запорізькому палаці культури
Пожежа сталася на виставці екзотичних тварин "Світ амфібій" у запорізькому палаці культури
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС області
26 лютого до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у палаці культури ВАТ "Дніпроспецсталь" на бульварі Шевченка Вознесенівського району міста.
На місце події прибуло 7 одиниць техніки та 26 чоловік особового складу.
Так, у підвальному приміщенні, де знаходиться виставкова зала "Світ амфібій", горіли дерев'яна яні двері та меблі.
Під час гасіння рятувальники винесли на свіже повітря мавпу, черепаху та змію.
В результаті пожежі загинули 4 тварини: 2 морські свинки, кролика та ящірка.
Ймовірно причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
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