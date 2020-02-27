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27 лютого 2020, 12:21 2

У Донецькій області біля лікарні знайшли схрон з гранатами

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27 лютого 2020, 12:21 2
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У районі операції Об’єднаних сил виявили схрон з військовими засобами ураження, залишені ймовірно російськими окупантами для проведення диверсій
Фото: операція Об’єднаних сил
У районі операції Об’єднаних сил виявили схрон з військовими засобами ураження, залишені ймовірно російськими окупантами для проведення диверсій

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Схрон був облаштований в лісовій зоні між залізничною колією та центральною районною лікарнею у Волновасі.

"Враховуючи те, що місце розташування схрону знаходиться у безпосередній близькості від лінії зіткнення, цілком ймовірно, що боєприпаси були приховані невідомими особами, з метою їх подальшого використання у протиправній, у тому числі диверсійній діяльності, на шкоду державним інтересам України”, - зазначили в ООС.

Загалом, у схованці зі зброєю знайшли: 2 постріли РПГ-26, один постріл до РПГ-22, одинадцять гранат РГД-5, одну гранату Ф-1, сигнальну міну, набої 5.45 (192 шт.), ПМ 9мм (2 шт.), 7.62/39 (1 шт).

Боєприпаси підняли на поверхню, провели опис та фото- фіксацію, після чого передали на зберігання Збройним силам України.


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