У Донецькій області біля лікарні знайшли схрон з гранатами
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Схрон був облаштований в лісовій зоні між залізничною колією та центральною районною лікарнею у Волновасі.
"Враховуючи те, що місце розташування схрону знаходиться у безпосередній близькості від лінії зіткнення, цілком ймовірно, що боєприпаси були приховані невідомими особами, з метою їх подальшого використання у протиправній, у тому числі диверсійній діяльності, на шкоду державним інтересам України”, - зазначили в ООС.
Загалом, у схованці зі зброєю знайшли: 2 постріли РПГ-26, один постріл до РПГ-22, одинадцять гранат РГД-5, одну гранату Ф-1, сигнальну міну, набої 5.45 (192 шт.), ПМ 9мм (2 шт.), 7.62/39 (1 шт).
Боєприпаси підняли на поверхню, провели опис та фото- фіксацію, після чого передали на зберігання Збройним силам України.
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