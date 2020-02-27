Фірма сина Луценка фігурує у справі ДБР про контрабанду лісу

Державне бюро розслідувань підозрює посадовців Житомирської митниці у змові з співробітника Держлісагенства та низкою приватних фірм та для налагодження схеми з розкрадання лісу на території Житомирської області та його експорту

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Державне бюро розслідувань підозрює посадовців Житомирської митниці у змові з співробітника Держлісагенства та низкою приватних фірм та для налагодження схеми з розкрадання лісу на території Житомирської області та його експорту

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Наші Гроші.

Про це журналістам стало відомо з ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області.

В клопотанні ДБР фігурує 11 приватних підприємств, які скуповували лісоматеріали та деревне вугілля у фізосіб-підприємців. Ці матеріали були отримані шляхом незаконних рубок або їх продавали лісгоспи під виглядом сировини, щоб уникнути аукціонів, які передбачені для кругляка. Далі фірми вносили в документи сфальсифіковані дані про походження лісу та пиломатеріалів, ці документи відправлялися в Житомирське облуправління лісомисливського господарства для отримання сертифікатів, які є основним документом для експорту.

На думку слідства, ці сертифікати видавалися на підставі підроблених документів посадовими особами Житомирського обласного УЛМГ за грошову винагороду. Також з корисливих мотивів посадовці Житомирської митниці ДФС (реорганізовано, шляхом приєднання до Київської митниці Держмитслужби) не проводили належного контролю при митному оформлені товарів.



З судових ухвал відомо, що в останній місяць слідчі ДБР отримали доступ до документів Київської митниці Держмитслужби та Житомирського обласного УЛМГ. Начальник цього управління Андрій Курінський у вересні був звільнений за угодою сторін. Управління лісового господарства підконтрольні Державному агентству лісових ресурсів України, до його складу також входить і Державна лісова охорона.

ДБР встановила, що до згаданої схеми можуть бути причетні низка фірм, серед яких ТОВ "Нор тун". Засновником фірми "Нор тун" є інша компанія "Грин Вей", що належить сину екс-генпрокурора Юрія Луценка Олександру. Його партнером по цій фірмі є Віталій Морозюк, який був директором ТОВ "Бел Фам", що належить знову ж Луценку-молодшому.

За даними "Наших грошей", в 2018 році "Нор тун" експортувала пиломатеріалів майже на 18,5 млн доларів. Найчастіше покупцями були Південна Корея та Малайзія.

Олександр Луценко до початку 2019 року був співвласником ТОВ "Грандвуд груп", яке серед видів діяльності має лісозаготівлю та оптову торгівлю деревиною. Ця ж фірма є власником ТОВ "Веар", яке володіє лісопилкою в Рокитному Рівненської області.

Засновниками "Грандвуд груп" залишилися колишні партнери Луценка-молодшого: Юрій Соколов, Андрій Горбатюк та Олександр Наумик. Останній відомий як юрист власника мережі супермаркетів АТБ Геннадія Буткевича. В 2017 році Ірина Луценко декларувала продаж рухомого майна Наумику за 1,89 млн грн.

Держлісагенством в останні роки керував Володимир Бондар, якого уряд звільнив у вересні 2019 року. Бондар знаходився у близьких дружніх стосунках з тепер уже колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценком.

