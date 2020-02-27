Україна почала обговорювати безвіз з Британією

Міністерство закордонних справ України розпочало офіційні переговори з делегацією Великобританії щодо політичного співробітництва

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Міністерство закордонних справ України розпочало офіційні переговори з делегацією Великобританії щодо політичного співробітництва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зокрема, мова йде про вільну торгівлю та партнерство.

"Ключові питання: стратегічне партнерство та візовий діалог", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія після Brexit посилить правила прийому для трудових мігрантів з Європейського союзу. Зокрема, вони хочуть ввести імміграційну систему на основі австралійської, яка заборонятиме мігрантові з ЄС, який отримує заробітну плату менше встановленого рівня, приїжджати в країну.

За новими правилами для отримання британської візи трудові мігранти з країн ЄС повинні мати зарплату не менше 23 тис. фунтів стерлінгів (близько 27,7 тис. євро) на рік.