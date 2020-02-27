У Криму за здирництво затримали депутата від комуністичної партії
Про це в середу, 26 лютого, повідомили в управлінні Слідчого комітету Росії в аннексированному Криму, передає RegioNews.
Повідомляється, що порушено кримінальну справу стосовно 41-річного депутата діючої міської ради Євпаторії II скликання і його 48-річної помічниці. Вони підозрюються в здирництві групою осіб за попередньою змовою у великому розмірі (п.,,а,р,, ч. 2 ст. 163 КК РФ).
За версією слідства, на початку грудня 2019 року на пляжі в селі Уютненське депутат публічно "озвучив дискредитуючу інформацію про діяльність комерційної організації, що здійснює благоустрій пляжу".
Пізніше помічниця депутата нібито запропонувала підприємцю "припинити поширення відносно нього і його фірми наклепу за винагороду в один мільйон рублів".
"При цьому жінка, щоб надати законність своїй діяльності і діяльності депутата, зажадала укласти медіаугоду, за якою вона як медіатор буде вирішувати неіснуючий цивільно-правовий спір, а оплата за надання неіснуючих послуг буде присвоєна спільниками. Сам же депутат під час зустрічі з підприємцем запевнив, що в разі виконання всіх умов він припинить дискредитувати його діяльність з благоустрою пляжу в очах населення", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, депутат і його помічниця не змогли завершити "справу", оскільки були затримані 26 лютого працівниками ФСБ Росії.
У повідомленні не зазначено ім'я депутата міськради Євпаторії. За даними сайту Євпаторійський кур'єр, ФСБ затримала депутата від КПРФ Романа Волошина. Він народився в російському Курську. У 2014 році обраний, а в 2019 році переобраний депутатом міськради Євпаторії. Публічних коментарів Волошина з приводу затримання немає.
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