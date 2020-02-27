На Закарпатті судитимуть посадовця Карпатського біосферного заповідника
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.
Слідчі СБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо масштабної незаконної вирубки дерев у Карпатському біосферному заповіднику.
Правоохоронці встановили, що начальник Мараморського природоохоронного науково-дослідного відділення заповідника організував вирубку понад встановлені санітарні норми дерев породи ялина, бук, явір, загальним об’ємом 121,81 м³. В подальшому, посадовець нелегально реалізував необліковану лісопродукцію третім особам.
Досудовим розслідуванням встановлено, що рубка здійснювалася з порушенням природоохоронного, екологічного та лісового законодавства. Внаслідок таких протиправних дій працівника лісгоспу, державі було завдано збитків на суму понад пів мільйона гривень.
Наразі матеріали кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем, скеровано до суду.
У разі доведення вини, посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Протиправна діяльність задокументована та припинена під процесуальним керівництвом Прокуратури Закарпатської області.
Нагадаємо, в Івано-Франківську на хабарі викрили головного інженера комунального підприємства. Посадовця затримано на території підприємства після отримання другої частини грошових коштів у сумі 100 тисяч гривень.
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