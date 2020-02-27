На Волині серед вулиці вибухнула вантажівка
На вулиці Цинкаловського у Володимирі-Волинському вибухнув автомобіль. Попередньо вибух спричинив кисневий балон
На вулиці Цинкаловського у Володимирі-Волинському вибухнув автомобіль. Попередньо вибух спричинив кисневий балон
Вибух стався 27-го лютого близько 10:00, – інформує видання БУГ, пише RegioNews.
Як розповіли виданню очевидці події, загоряння трапилося у кузові машини. Водій зупинився, вийшов з авто і почав діставати щось з кузова. Як потім з'ясувалося – кисневі балони. Один йому вдалося дістати, після чого авто взірвалося.
У потоці автомобілів, які прямували за автомобілем, опинилося авто поліції, яке почало блокувати рух. Приїхали пожежники.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
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