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27 лютого 2020, 11:40 1

На Волині серед вулиці вибухнула вантажівка

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27 лютого 2020, 11:40 1
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На вулиці Цинкаловського у Володимирі-Волинському вибухнув автомобіль. Попередньо вибух спричинив кисневий балон
На вулиці Цинкаловського у Володимирі-Волинському вибухнув автомобіль. Попередньо вибух спричинив кисневий балон

Вибух стався 27-го лютого близько 10:00, – інформує видання БУГ, пише RegioNews.

Як розповіли виданню очевидці події, загоряння трапилося у кузові машини. Водій зупинився, вийшов з авто і почав діставати щось з кузова. Як потім з'ясувалося – кисневі балони. Один йому вдалося дістати, після чого авто взірвалося.

У потоці автомобілів, які прямували за автомобілем, опинилося авто поліції, яке почало блокувати рух. Приїхали пожежники.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.


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