У Дніпропетровській області промову нардепа від "Слуги народу" зустріли криками "Ганьба"
Відповідне відео, як повідомляє RegioNews, було опубліковано в групі Павлоград.UA в Facebook.
Каптелов провів зустріч з виборцями, де намагався пояснити, що потрібно об'єднувати окремі територіальні громади з великими містами для поліпшення якості життя.
Виборці відреагували на промову нардепа криками "Ганьба", через що Каптелов був змушений покинути захід. Пізніше Каптелов прокоментував подію в своєму Facebook, заявивши, що глава громади "боїться говорити правду".
Богданівська ОТГ "Тепло" зустрічає народного депутата від слуги народу Романа Каптєлова ⠀ Нардеп приїхав до селища з метою пояснити селянам, що необхідно об'єднувати окремі територіальні громади з великими містами, задля покращення якості життя у громаді. ⠀ Селянами дуже гостро була сприйнята ця пропозиція, нардепу не дали закінчити свою промову, та під крики ганьба закінчилась зустріч з мешканцями #pavlograd_press #pavlograd_news #pavlograd_life #pavlograd_ua #pavlograd #ПавлоградОпубліковано Павлоград.UA Середа, 26 лютого 2020 р.
"Найскладніша зустріч - Богданівська ОТГ. Ми обговорювали рішення Мінрегіону про укрупнення громади з містом Тернівка. І складноюця зустріч виявилася не тому, що за вказівкою голови громади звезли повний зал людей, які в мені бачили, як вони кажуть, причину і винуватця їхніх бід. Найскладніше - донести причини і наслідки, якщо не будуть прислухатися до рекомендацій Міністерства. Голова громади боїться говорити правду і боїться відповідальності - від того і ховається за спинами людей", - вважає нардеп.
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