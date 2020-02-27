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27 лютого 2020, 11:32 4

Справа Гандзюк: відбулися нові обшуки, оголоено нові підозри

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27 лютого 2020, 11:32 4
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Прокуратура спільно з СБУ оголосила нові підозри чотирьом фігурантам справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк, в тому числі її керівнику, експомічнику нардепа Ігорю Павловському
Фото: facebook/graty.me
Прокуратура спільно з СБУ оголосила нові підозри чотирьом фігурантам справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк, в тому числі її керівнику, експомічнику нардепа Ігорю Павловському

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

За версією слідства, вказані особи підозрюються у незаконному заволодінні транспортними засобами на суму близько 5 млн грн, вчиненому організованою групою та поєднаному з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч. 3 ст. 289 КК України).

"Також проведено 10 обшуків за місцями проживання фігурантів і можливого зберігання речових доказів. Зазначені слідчі і процесуальні дії відбулися за нововиявленими обставинами у провадженнях за фактом нападу на Катерину Гандзюк та створення вказаної злочинної організації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 26 лютого 2020 року суд дозволив перевести до установи попереднього ув’язнення в м. Києві окремих співучасників нападу на Катерину Гандзюк, які відбувають покарання відповідно до вироку Покровського райсуду Дніпропетровської області від 6 червня 2019 року, для участі у слідчих та процесуальних діях.

Наразі Ігор Павловський перебуває під вартою. Також повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи іншим співучасникам.

Нагадаємо, адвокати Олексія Левіна, підозрюваного в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, оскаржуватимуть рішення про його екстрадицію з Болгарії в Україну.

ДОВІДКА: 31 липня 2018 року у Херсоні громадська активістка у сфері доступу до публічної інформації, координаторка Центру політичних студій та аналітики в Херсонській області Катерина Гандзюк була облита сірчаною кислотою. Вона отримала численні опіки, перенесла кілька операцій. 4 листопада Гандзюк померла в лікарні від хімічних опіків, які покривали 39% тіла, 7 листопада її поховали у Херсоні.

Четверо з восьми підозрюваних у нападі визнали свою провину. У грудні 2018 року про підозру в організації вбивства оголосили Олексію Левіну (Москаленку). Як з'ясувалося в серпні того ж року він втік за кордон.


обшуки Офис генерального прокурора подозрение Катерина Гандзюк
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