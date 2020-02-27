Справа Гандзюк: відбулися нові обшуки, оголоено нові підозри
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.
За версією слідства, вказані особи підозрюються у незаконному заволодінні транспортними засобами на суму близько 5 млн грн, вчиненому організованою групою та поєднаному з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч. 3 ст. 289 КК України).
"Також проведено 10 обшуків за місцями проживання фігурантів і можливого зберігання речових доказів. Зазначені слідчі і процесуальні дії відбулися за нововиявленими обставинами у провадженнях за фактом нападу на Катерину Гандзюк та створення вказаної злочинної організації", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 26 лютого 2020 року суд дозволив перевести до установи попереднього ув’язнення в м. Києві окремих співучасників нападу на Катерину Гандзюк, які відбувають покарання відповідно до вироку Покровського райсуду Дніпропетровської області від 6 червня 2019 року, для участі у слідчих та процесуальних діях.
Наразі Ігор Павловський перебуває під вартою. Також повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи іншим співучасникам.
Нагадаємо, адвокати Олексія Левіна, підозрюваного в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, оскаржуватимуть рішення про його екстрадицію з Болгарії в Україну.
ДОВІДКА: 31 липня 2018 року у Херсоні громадська активістка у сфері доступу до публічної інформації, координаторка Центру політичних студій та аналітики в Херсонській області Катерина Гандзюк була облита сірчаною кислотою. Вона отримала численні опіки, перенесла кілька операцій. 4 листопада Гандзюк померла в лікарні від хімічних опіків, які покривали 39% тіла, 7 листопада її поховали у Херсоні.
Четверо з восьми підозрюваних у нападі визнали свою провину. У грудні 2018 року про підозру в організації вбивства оголосили Олексію Левіну (Москаленку). Як з'ясувалося в серпні того ж року він втік за кордон.
- 12:31 27 лютого У Львові ветерани відмовилися від соцзахисту Королевської
- 12:29 27 лютого На Полтавщині медики торгували наркотиками
- 12:27 27 лютого Нацбанк прокоментував можливий вплив коронавірусу на українську економіку
- 12:25 27 лютого "Три з натяжкою": кияни оцінили роботу мера Кличка
- 12:22 27 лютого Пожежа у Запоріжжі: на виставці "Світ амфібій" згоріли тварини
- 12:21 27 лютого У Донецькій області біля лікарні знайшли схрон з гранатами
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство