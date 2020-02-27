Денісова: засудженому в Криму автомайданівцю адміністрація колонії погрожує зґвалтуванням

У російській колонії адміністрація загрожує зґвалтуванням засудженому в Криму українцеві Володимиру Якименко, а лікарі досі не перевірили його здоров'я

Фото: Facebook сторінка Людмили Денісової

У російській колонії адміністрація загрожує зґвалтуванням засудженому в Криму українцеві Володимиру Якименко, а лікарі досі не перевірили його здоров'я

Про це Facebook повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, передає RegioNews

Вона уточнила, що Якименка тримають у колонії №4 Саратовської області Росії, та планують перевести в тюремну лікарню.

"Переведення в тюремну лікарню і погрози про заподіяння там шкоди нашому співвітчизнику пов'язані з його неодноразовими зверненнями до мене і представників дипломатичних установ України, після яких проводяться перевірки цього пенітенціарного закладу", – написала Денісова.

Омбудсмен стверджує, що незважаючи на всі її вимоги провести медичне обстеження і надати необхідне лікування Якименку, Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова майже три місяці не реагує. За словами Денісової, Якименка досі не оглянули лікарі.

"Через це знову звертаюся до Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової негайно вжити заходів, щоб не допустити заподіяння шкоди фізичному та психічному здоров'ю Володимира Якименка, а також сприяти в забезпеченні безпеки і наданні належної медичної допомоги незаконно засудженому громадянинові України", – написала Денісова.

Вона просить представників міжнародних правозахисних організацій і дипломатичний корпус захистити основні права і свободи Володимира Якименка, зокрема право на життя й особисту недоторканність, гарантовані міжнародними конвенціями.

Довідка: Володимир Якименко – таксист, активіст "Автомайдану" з села Чаплинка Херсонської області. Він перевозив кримчан, які виїжджали з території анексованого півострова на материкову частину України.