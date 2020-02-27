Прокуратура розслідує фінансові махінації в Інституті раку

Столична прокуратура відкрила справу про розтрату коштів при проведенні держзакупівель в Національному інституті раку

Столична прокуратура відкрила справу про розтрату коштів при проведенні держзакупівель в Національному інституті раку

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури в Facebook, пише RegioNews.

"Прокуратурою міста Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливої ​​розтрати бюджетних коштів при проведенні державних закупівель посадовими особами Національного інституту раку МОЗ України", - йдеться в повідомленні.

ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА РОЗПОЧАЛА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФАКТОМ ЗАКУПІВЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ РАКУ В ОБХІД... Опубліковано Прокуратура міста Києва Середа, 26 лютого 2020 р.

Результати перевірки Інститут раку правоохоронцям передали аудитори МОЗ, які виявили в медзакладі численні зловживання.

Також повідомлялося про те, що керівництво медустанови укладає прямі договори із закупівлі продуктів харчування з "потрібними" постачальниками, через систему Prozorro ці держзакупівлі не проводяться, так як вартість тендерів навмисне встановлюється нижче 199 тисяч грн.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 статті 191 КК України (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великому розмірі). За такий злочин можна отримати від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування доручено столичному управлінню Національної поліції.