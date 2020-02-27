У Хмельницькій області створили нову ОТГ
У Хмельницькій області створили Закупненську селищну ОТГ з адміністративним центром у селищі Закупне Чемеровецького району
У Хмельницькій області створили Закупненську селищну ОТГ з адміністративним центром у селищі Закупне Чемеровецького району
Інформація з’явилася на сайті Хмельницької ОДА, повідомляють RegioNews.
Рішення про створення нової ОТГ голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет підписав 19 лютого. Закупненська селищна ОТГ утворилася шляхом об’єднання Закупненської селищної та Вівсянської, Голенищівської, Кутковецької сільських рад Чемеровецького району.
Нагадаємо, що, згідно нового проєкту перспективного плану Хмельницької області, на території регіону мають утворити 58 об’єднаних територіальних громад.
Як писали RegioNews раніше, Черкаська обласна адміністрація надіслала до Кабміну пропозиції щодо змін до перспективного плану, за яким область поділять на 67 громад.
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