У Харківській облраді депутати Кернеса перейменували групу "Довіряй ділам"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Харків.
Про створення нової депутатської групи повідомив голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.
Він зазначив, що до складу нової депутатської групи, що називається "Слобожанщина", увійшли 49 депутатів. Керівник групи – Олег Каратуманов.
Каратуманов, виступаючи з трибуни облради, заявив, що утворена депутатська група ставить собі за мету розвиток Слобожанщини, а депутати групи орієнтуватимуться на інтереси громадян, а не на якісь політичні групи. З огляду на це було вирішено перейменувати депутатську групу "Довіряй ділам" й назвати її "Слобожанщина".
Нагадаємо, у грудні 2019 року партія "Довіряй ділам", головою якої є мер Харкова Геннадій Кернес, створила депутатську групу "Довіряй ділам!", до якої увійшли 50 депутатів із фракцій "Відродження", "Опозиційний блок", "Наш край".
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