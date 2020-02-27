Керівник Житомирської митниці сидітиме під домашнім арештом

Прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, скоєного виконувачем обов’язків начальника Житомирської митниці ДФС

Прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, скоєного виконувачем обов’язків начальника Житомирської митниці ДФС

Про це пише RegioNews з посиланням на прокуратуру Житомирської області.

У середу, 26 лютого 2020 року, процесуальним прокурором забезпечено участь у розгляді клопотання щодо застосування підозрюваному запобіжного заходу.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду особі обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці.

Як повідомлялося раніше, за даними слідства, посадовець, достовірно знаючи про фактичну відсутність авторського та технічного нагляду за виконанням будівельних робіт, підписав акти виконаних робіт за договором будівельного підряду службових модулів для спільного контролю в пункті пропуску.

У подальшому були сплачені кошти за виконані роботи, які у повному обсязі не відповідають проектно - кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, що спричинило матеріальні збитки на суму понад 732 тисячі грн.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, голові комісії з реорганізації Житомирської митниці ДФС за результатами досудового розслідування повідомлено про підозру у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах