Коронавірус можуть переносити домашні тварини – ВООЗ

Вірус, який викликає захворювання COVID-19 називається SARS-CoV-2, подолав видовий бар'єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря, ними можуть бути домашні, дикі або одомашнені дикі тварини, яких ще не ідентифіковано

Фото: superkrut.ru

Вірус, який викликає захворювання COVID-19 називається SARS-CoV-2, подолав видовий бар'єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря, ними можуть бути домашні, дикі або одомашнені дикі тварини, яких ще не ідентифіковано

Як передає RegioNews, про це повідомили у МОЗ України, посилаючись на дані ВООЗ.

За даними організації, в цілому, коронавіруси дуже стабільні в замороженому стані згідно з дослідженнями інших коронавірусів, які показали виживання до двох років при -20° C.

Дослідження, проведені на SARS-CoV і MERS-CoV, показують, що ці віруси можуть зберігатися на різних поверхнях протягом декількох днів в залежності від комбінації параметрів, таких як температура, вологість і світло. Наприклад, при температурі охолодження (4°C) MERS-CoV може залишатися життєздатним до 72 годин.

"Сучасні дані про інші штами коронавірусів показують, що, хоча коронавіруси, мабуть, стабільні при низьких і заморожуючих температурах протягом визначеного періоду, гігієна харчових продуктів і належні методи забезпечення безпеки харчових продуктів можуть запобігти їх передачі через продукти харчування. Зокрема, коронавіруси є термолабільними, що означає, що вони чутливі до нормальної температури приготування (70°C). Тому, як правило, слід уникати споживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження. З сирим м'ясом, сирим молоком або сирими органами тварин слід поводитися обережно, щоб уникнути перехресного забруднення сирої їжі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, SARS-CoV і MERS-CoV схильні до найбільш застосовуваних протоколів очищення і дезінфекції, і поки немає ніяких ознак того, що SARS-Cov-2 веде себе по-іншому.

Також повідомляється, що Китай переглянув своє керівництво по класифікації випадків для COVID-19, виключивши класифікацію "клінічно діагностований". Тепер залишаться лише дві класифікації: "підозрювані" та "підтверджені" для всіх областей. Підтверджені випадки будуть зареєстровані лише після лабораторного аналізу.

Саме тому, очікується, що деякі повідомлені раніше "клінічно діагностовані" випадки будуть виключені протягом найближчих днів, так як проводиться лабораторне тестування, а деякі, як було встановлено, є COVID-19 негативними.