Мер Новограда-Волинського достроково склав свої повноваження 

Сьогодні, 27 лютого на початку чергового засідання сесії міськради Віктор Весельський звернувся до ради із заявою про дострокове припинення своїх повноважень

Фото: Новоград City

Сьогодні, 27 лютого на початку чергового засідання сесії міськради Віктор Весельський звернувся до ради із заявою про дострокове припинення своїх повноважень

Про це інформує сайт Новоград City, пише RegioNews.

"Я, Весельський Віктор Леонідович, звертаюсь до вас з особистою заявою про складання мною достроково повноважень міського голови за станом здоров’я. Заява написана мною без тиску. Усі відповідні довідки додаю. Вдячний депутатам міської, районної та обласної рад за спільну співпрацю. Дякую за роботу всім працівникам міськради. Я й далі буду корисним для нашого міста", - сказав Весельський.

Потім Весельський сказав, що повертається на роботу в Київ до Національної академії медичних наук України з 10 березня, де працюватиме на посаді заступника керівника.

"Честь маю", – сказав Весельський і пішов із сесійної зали.

Далі заступник керуючого справами виконавчого комітету Ніна Марчук сказала, що згідно з регламентом достроково складаються повноваження міського голови з моменту його подання заяви та звернення до ради.

Юрист Павло Антонюк зазначив, що заяву депутати мають взяти до відома, проголосувавши за це.

Нагадаємо, що Віктор Весельський був міським головою 4 роки та 4 місяці. За цей час йому оголошували недовіру, пограбували квартиру, він скликав сесію, на яку не прийшли депутати.

Сьогодні, 27 лютого, він мав звітуватись пред депутатами за свою роботу, а опісля – народні обранці мали розглядати питання дострокового припинення його повноважень.

