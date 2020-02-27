На Дністрі очікують підняття рівня води

На території Львiвської, Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується формування паводку

На території Львiвської, Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується формування паводку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, 27 лютого на рiчках басейнiв Сяну та Днiстра на території Львiвської, Iвано-Франкiвської областей та річках Закарпаття очiкується формування чергового тало-дощового паводку з пiдйомом рiвнiв води на 0,3 - 1,5 м над рiвнями 25 лютого. Загрози негативних наслiдкiв немає.

В нижній течії річки Боржава можливий початковий вихід води на заплаву.

Крім того, у високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека III рівня.

27 лютого українські синоптики оголосили штормове попередження для південних областей України.

Погода в Україні погіршиться, очікуються сильні пориви вітру.

За прогнозами українських синоптиків, сьогодні в південних і східних областях України очікуються пориви вітру 15-20 метрів в секунду. У зв'язку з негодою був оголошений перший рівень небезпеки.