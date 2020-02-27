У Кропивницькому перейменують вулицю на честь депутата, який проголосив Незалежність України

У Кропивницькому найближчим часом вулицю, назва якої нагадує про Російську імперію, перейменують на честь Володимира Панченка - народного депутата, який брав участь в ухвалі Акту незалежності України

Фото: кафедра видавничої справи та редагування ЦДПУ

У Кропивницькому найближчим часом вулицю, назва якої нагадує про Російську імперію, перейменують на честь Володимира Панченка - народного депутата, який брав участь в ухвалі Акту незалежності України

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на CBN. 26 лютого топонімічна комісія розглянула звернення містян про перейменування вулиці Декабристів і підтримала його. Вулиці вирішили присвоїти ім’я народного депутата Верховної Ради України першого скликання Володимира Панченка. Володимир Панченко - письменник та вчений, доктор філологічних наук, професор, почесний житель Кропивницького. Вулиця Декабристів пов’язана із життям Володимира Панченка, вона перетинається із вулицею Шевченка, на якій розташований університет імені Винниченка, де працював науковець. Володимир Панченко помер 14 жовтня 2019-го на 66 році життя. Як ми повідомляли раніше, у Вінниці завершено процес перейменування топонімів, які містили назви часів доби тоталітаризму.

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