Мерія Одеси: дамба Хаджибейського лиману у критичному стані

Стан Хаджибейської дамби, яка захищає Пересип і Лузановку, викликає серйозні побоювання у фахівців і міської влади

Фото: Думская

Стан Хаджибейської дамби, яка захищає Пересип і Лузановку, викликає серйозні побоювання у фахівців і міської влади

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Через шторм 24 лютого і перевищення рівня води у лимані знову довелося відкачувати воду на іншу сторону дамби. Крім того, пошкоджена сама гідротехнічна споруда.

У середу, 26 лютого, на дамбі пройшла виїзна нарада за участю профільних фахівців. За словами інженера-гідролога Олега Чижика, рівень води в лимані сильно перевищує звичайний. Дамба з початку 2000-х працює в аварійному режимі, пошкодження на відремонтованій ділянці дамби "очікувані":

"Нормальний рівень води в лимані — півметра по Балтійській системі висот, зараз він на 2-2,5 метри вище норми, і якщо б ця ділянка раніше не була відремонтована, то дамба цього шторму не витримала, — каже фахівець. — Тривалий час затримувати воду вона не може, ґрунт постійно знаходиться в підвішеному стані. Я думаю, якщо б шторм тривав два-три дні, то ми б тут не стояли".

Олег Чижик вважає, що запуск насосних станцій перекачування води з лиману в море не дасть ніякого ефекту. Він пропонує побудувати систему аварійного скидання.

"При максимальному пуску насосної станції реально можна відкачати чотири сантиметри в місяць, тому що один сантиметр при такому рівні води — це близько мільйона кубів, — каже інженер. — Будь-яка закрита водойма повинна мати аварійне скидання води, яке буде працювати постійно. Вкрай бажано, щоб він не залежав від електроенергії: піднявся рівень води — почалося скидання. Перше, що необхідно зробити, – залатати дірки і запобігти подальшому руйнуванню. Друге — знайти гроші і побудувати аварійний скид. Третє — побудувати нову дамбу, тому що будь-яке зміцнення цієї дамби не може гарантувати її цілісності. Враховуючи, що внизу мільйонне місто, необхідно побудувати нову дамбу з терміном експлуатації не менше 100 років".

Присутній на нараді мер Одеси Геннадій Труханов впевнений, що проблема Хаджибейсокої дамби набула державного масштабу: в разі її прориву постраждає мінімум 30 тисяч людей, вода заллє житлові квартали і величезну промзону, де знаходяться газові і нафтосховища.

"Найголовніше, що ця споруда юридично нечійна, — заявив він. - Більше п'яти років одеська мерія оббиває пороги київських кабінетів, щоб вирішити, нарешті, це питання і почати ремонт дамби. Я запитав фахівців, чому розмило на відремонтованій ділянці, а мені відповідають: "тому що проект не був розрахований на підвищений рівень води. У мене в зв'язку з цим питання: навіщо тоді проектували".

За словами міського голови, мерія може взяти дамбу на баланс, але тільки після того, як її відремонтують за державний рахунок.

"Якщо ми візьмемо в такому стані, то опинимося в ситуації, що не вистачить ніякого бюджету розвитку. Я сподіваюся, що мене почують і приїдуть сюди фахівці відповідних підрозділів. Я їх із задоволенням зустрну, і ми можемо облетіти зону можливого затоплення, щоб вони зрозуміли масштаб ситуації", — говорить Труханов.