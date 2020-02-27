На Волині у пожежі живцем згоріли двоє дітей
Пожежа виникла у дерев’яному будинку 23-річної жительки села Білашів Ковельського району. Внаслідок пожежі загинуло двоє малолітніх дітей власниці будинку – 6-річний хлопчик і 2-річна дівчинка
Пожежа виникла у дерев’яному будинку 23-річної жительки села Білашів Ковельського району. Внаслідок пожежі загинуло двоє малолітніх дітей власниці будинку – 6-річний хлопчик і 2-річна дівчинка
Про це повідомили у ДСНС та управління Нацполіції у Волинській області, пише RegioNews.
Сьогодні близько другої години ночі у Ковельському районі внаслідок загорання будинку загинули двоє дітей.
Встановлено, що матір на декілька хвилин залишила малолітніх дітей без нагляду, пішла до сусідів. Попередня причина пожежі – порушення правил безпеки під час використання пічного опалення.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 та ст. 270 Кримінального кодексу України. Йдеться про злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною та порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
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