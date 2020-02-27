У Донецькій та Сумській областях СБУ викрила пропагандисток сепаратизму

Служба безпеки України в Донецькій та Сумській областях виявила двох активних прибічниць "руського миру"

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Служба безпеки України в Донецькій та Сумській областях виявила двох активних прибічниць "руського миру"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

На Донеччині співробітники СБУ викрили мешканку Маріуполя, яка регулярно розміщувала на персональних сторінках однієї із заборонених соціальних мереж сепаратистський контент - заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності України. Жінка популяризувала терористичні організації "Л/ДНР", підтримувала ідею виходу південно-східних регіонів зі складу України.

Деструктивні матеріали вона отримувала із російських пропагандистських інтернет-видань та сайтів бойовиків незаконних збройних формувань.

Аналогічно діяла й жителька Конотопа на Сумщині. У соцмережах жінка агітувала за так звану "Новоросію", а також підтримувала ідею створення фейкової "Сумської народної республіки".

Наразі мешканці Маріуполя повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність) Кримінального кодексу України. Жителька Конотопа підозрюється за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 ККУ.