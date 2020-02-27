У Києві авто влетіло у зупинку: троє потерпілих

У Києві в Бортничах "Ford" протаранив "Audi": автомобіль влетів у зупинку, постраждали три жінки

У Києві в Бортничах "Ford" протаранив "Audi": автомобіль влетів у зупинку, постраждали три жінки

Про це повідомляє "Інформатор", пише RegioNews.

Audi повертала наліво з вулиці Промислової на вулицю Переяславську. В цей час з області, за словами свідків, на великій швидкості їхав автомобіль "Ford". Його водій не встиг зреагувати на перехресті і на повному ходу влетів у "Audi".

В Бортничах Ford смял и отправил в остановку Audi: пострадали три женщины Опубліковано Информатор Киев Середа, 26 лютого 2020 р.

Від удару "Audi" розвернуло і викинуло прямо на автобусну зупинку. На щастя, в цей час вона була порожня. А ось трьом жінкам, які перебували в салоні німецького автомобіля, потрібна була допомога лікарів. Їх з різними травмами доставили в найближчу лікарню.

За словами патрульних, ознак сп'яніння у водіїв не спостерігалося. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група.