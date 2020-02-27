Стало відомо, де в Україні почали латати ями на дорогах достроково
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці y Facebook.
За його словами, Міністерство інфраструктури та "Укравтодор" провели належну підготовчу роботу, щоб за сприятливих погодних умов дорожні роботи розпочались якнайраніше.
"Завдання відновити мінімум 4000 км доріг у 2020 році має бути виконано і ми вже для цього працюємо", - написав він.
При цьому він додав, що "розпочали велике будівництво ще до офіційного старту 1 березня".
Так, загалом нині дорожні роботи тривають на ділянках доріг у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненський, Сумській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на ділянку Великої Окружної в Києві довжиною трохи більшу 1 км витратять понад мільярд гривень.
На початку року Кабмін і "Укравтодор" презентували програму оновлення української дорожньої інфраструктури, яка передбачає залучення близько 100 млрд гривень на оновлення цьогоріч приблизно 6 тисяч км українських доріг.
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