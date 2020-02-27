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27 лютого 2020, 10:17 5

У Києві озброєний чоловік пограбував "Нову пошту"

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27 лютого 2020, 10:17 5
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У Дніпровському районі Києва невідомий скоїв збройне пограбування відділення "Нової пошти" № 130. Чоловік у військовій формі і медичній масці зажадав віддати йому гроші з каси
У Дніпровському районі Києва невідомий скоїв збройне пограбування відділення "Нової пошти" № 130. Чоловік у військовій формі і медичній масці зажадав віддати йому гроші з каси

Про це повідомляє "Інформатор", пише RegioNews.

Грабіжник погрожував співробітникові пошти предметом, схожим на пістолет. Йому вдалося забрати близько 20 тис. Грн. Після цього чоловік зник.

На Гашека мужчина в военной форме с оружием ограбил Новую почту

Опубліковано Информатор Киев Середа, 26 лютого 2020 р.

Відзначається, що обійшлося без постраждалих. Всі деталі події, зокрема був у грабіжника бойовий пістолет або муляж, з'ясовують правоохоронці. Підозрюваного розшукують за орієнтуванням.


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