У Києві озброєний чоловік пограбував "Нову пошту"

У Дніпровському районі Києва невідомий скоїв збройне пограбування відділення "Нової пошти" № 130. Чоловік у військовій формі і медичній масці зажадав віддати йому гроші з каси

У Дніпровському районі Києва невідомий скоїв збройне пограбування відділення "Нової пошти" № 130. Чоловік у військовій формі і медичній масці зажадав віддати йому гроші з каси

Про це повідомляє "Інформатор", пише RegioNews. Грабіжник погрожував співробітникові пошти предметом, схожим на пістолет. Йому вдалося забрати близько 20 тис. Грн. Після цього чоловік зник. На Гашека мужчина в военной форме с оружием ограбил Новую почту Опубліковано Информатор Киев Середа, 26 лютого 2020 р. Відзначається, що обійшлося без постраждалих. Всі деталі події, зокрема був у грабіжника бойовий пістолет або муляж, з'ясовують правоохоронці. Підозрюваного розшукують за орієнтуванням.

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