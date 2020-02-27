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27 лютого 2020, 09:45 6

Офіс генпрокурора відкрив доступ до декларацій прокурорів та їх родичів

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27 лютого 2020, 09:45 6
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Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов скасував конфіденційність даних в деклараціях посадових осіб Офісу генерального прокурора, застосовані попереднім керівництвом ГПУ
Фото: prm.ua
Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов скасував конфіденційність даних в деклараціях посадових осіб Офісу генерального прокурора, застосовані попереднім керівництвом ГПУ

Як повідомили RegioNews у пресслужбі ОГП.

Зокрема, відтепер вся інформація про статки прокурорів Офісу, а також колишніх працівників ГПУ та їх близьких родичів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, такі обмеження були введені у березні 2018 року на підставі закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".


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