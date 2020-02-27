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27 лютого 2020, 08:51 4

Ющенка позбавили докторського ступеня за плагіат

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27 лютого 2020, 08:51 4
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Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України позбавила брата колишнього президента України Віктора Ющенка, депутата Верховної Ради трьох скликань Петра Ющенка ступеня доктора наук за плагіат в дисертації
Фото: argumentua.com
Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України позбавила брата колишнього президента України Віктора Ющенка, депутата Верховної Ради трьох скликань Петра Ющенка ступеня доктора наук за плагіат в дисертації

Про повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Зокрема, колегія скасувала рішення Вченої ради про присудження Ющенко Петру Андрійовичу ступеня доктора історичних наук за спеціальністю "Історія України".

Як зазначається, дисертація Ющенко на тему "Києворуська спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (XII - початок XXI ст.)" "не відповідає вимогам, що пред'являються до дисертацій, не містить авторських наукових положень і науково обґрунтованих результатів у галузі історичної науки, вирішує важливу наукову або науково-прикладну проблему, містить текстові запозичення і некоректні посилання".


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