Ющенка позбавили докторського ступеня за плагіат

Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України позбавила брата колишнього президента України Віктора Ющенка, депутата Верховної Ради трьох скликань Петра Ющенка ступеня доктора наук за плагіат в дисертації

Фото: argumentua.com

Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України позбавила брата колишнього президента України Віктора Ющенка, депутата Верховної Ради трьох скликань Петра Ющенка ступеня доктора наук за плагіат в дисертації

Про повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Зокрема, колегія скасувала рішення Вченої ради про присудження Ющенко Петру Андрійовичу ступеня доктора історичних наук за спеціальністю "Історія України".

Як зазначається, дисертація Ющенко на тему "Києворуська спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (XII - початок XXI ст.)" "не відповідає вимогам, що пред'являються до дисертацій, не містить авторських наукових положень і науково обґрунтованих результатів у галузі історичної науки, вирішує важливу наукову або науково-прикладну проблему, містить текстові запозичення і некоректні посилання".