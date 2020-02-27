На Донбасі бойовики 10 раз порушили тишу

За минулу добу, 26 лютого, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

За минулу добу, 26 лютого, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Як повідомили RegioNews у штабі Операції об'єднаних сил, шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зокрема: два рази поруч з Мар’їнкою, тричі поблизу Павлополя та один раз неподалік Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли по нашим позиціям: поруч з Оріховим, поза межами ділянки розведення в районі населеного пункт Золоте-4, неподалік Новотошківського, поблизу Луганського.

Як зазначається, 26 лютого, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще один бойове ураження.

"З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж 26 лютого збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.