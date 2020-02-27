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На Донбасі бойовики 10 раз порушили тишу
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27 лютого 2020, 08:12 3

На Донбасі бойовики 10 раз порушили тишу

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27 лютого 2020, 08:12 3
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За минулу добу, 26 лютого, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
За минулу добу, 26 лютого, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Як повідомили RegioNews у штабі Операції об'єднаних сил, шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зокрема: два рази поруч з Мар’їнкою, тричі поблизу Павлополя та один раз неподалік Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли по нашим позиціям: поруч з Оріховим, поза межами ділянки розведення в районі населеного пункт Золоте-4, неподалік Новотошківського, поблизу Луганського.

Як зазначається, 26 лютого, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще один бойове ураження.

"З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж 26 лютого збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.


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