На Донбасі бойовики 10 раз порушили тишу
Як повідомили RegioNews у штабі Операції об'єднаних сил, шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Зокрема: два рази поруч з Мар’їнкою, тричі поблизу Павлополя та один раз неподалік Авдіївки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли по нашим позиціям: поруч з Оріховим, поза межами ділянки розведення в районі населеного пункт Золоте-4, неподалік Новотошківського, поблизу Луганського.
Як зазначається, 26 лютого, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще один бойове ураження.
"З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, упродовж 26 лютого збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
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