18:35  26 лютого
Джемілєв закликає кримчан чинити мирний опір окупації
18:03  26 лютого
Богдан зізнався, куди спустив всю зарплату від Зеленського
11:05  26 лютого
Сурков заявив ЗМІ, що України немає
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2020, 19:47

Україна запросила у МЗС РФ більше даних про затриманих украінців-"наркоторговців"

Читайте также
на русском языке
26 лютого 2020, 19:47
Читайте также на русском языке
Посольство України в Москві направило ноту до Міністерства закордонних справ РФ, щоб отримати додаткову інформацію про затримання чотирьох українців на російській території за підозрою в наркоторгівлі
Фото: facebook/UkraineMFA
Посольство України в Москві направило ноту до Міністерства закордонних справ РФ, щоб отримати додаткову інформацію про затримання чотирьох українців на російській території за підозрою в наркоторгівлі

Як передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна, про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

За його словами, російські правоохоронні органи офіційно підтвердили затримання чотирьох українців в зв'язку з порушенням слідчим управлінням МВС РФ по Володимирській області кримінальної справи за статтею "здійснення замаху на збут наркотичних засобів" КК РФ.

"В даний час затримані знаходяться в слідчих ізоляторах Володимирській області. Посольством в МЗС РФ відправлено ноту про надання додаткової інформації у справі", - повідомив Погорельцев.

Нагадаємо, раніше струднікі правоохоронних органів РФ заявили про ліквідацію великої нарколабораторії у Володимирській області і арешт чотирьох громадян України.


Россия украинцы арест наркотики
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Останні Популярні
Денис Казанський
Андрій Романенко
Сергій Шевчук
Всі блоги »
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Скальський Владислав Володимирович
Голова Вінницької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »