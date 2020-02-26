Україна запросила у МЗС РФ більше даних про затриманих украінців-"наркоторговців"

Посольство України в Москві направило ноту до Міністерства закордонних справ РФ, щоб отримати додаткову інформацію про затримання чотирьох українців на російській території за підозрою в наркоторгівлі

Фото: facebook/UkraineMFA

Посольство України в Москві направило ноту до Міністерства закордонних справ РФ, щоб отримати додаткову інформацію про затримання чотирьох українців на російській території за підозрою в наркоторгівлі

Як передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна, про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев. За його словами, російські правоохоронні органи офіційно підтвердили затримання чотирьох українців в зв'язку з порушенням слідчим управлінням МВС РФ по Володимирській області кримінальної справи за статтею "здійснення замаху на збут наркотичних засобів" КК РФ. "В даний час затримані знаходяться в слідчих ізоляторах Володимирській області. Посольством в МЗС РФ відправлено ноту про надання додаткової інформації у справі", - повідомив Погорельцев. Нагадаємо, раніше струднікі правоохоронних органів РФ заявили про ліквідацію великої нарколабораторії у Володимирській області і арешт чотирьох громадян України.

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