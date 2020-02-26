В.о. голови "Укренерго" назвав причину своєї відставки
Як повідомляє RegioNews, про це він повідомив під час брифінгу.
"Системний оператор має бути незалежний не тільки за буквою закону, а і відповідно до духу конкурентного ринку... Але останнім часом тривають тиск і спроби втручання в роботу компанії", - сказав він.
Всеволод #Ковальчук : всі ці роки ми працюємо в умовах шаленого тиску влади. pic.twitter.com/Zhtl7wP7Iz— Solonyna Yeugen (@SolonynaY) February 26, 2020
При цьому одним із проявів тиску Ковальчук називає непогодження компанії низки документів, від виділення землі під енергетичні об'єкти, і до інвестиційних планів. У багатьох випадках документи не погоджує Мінекоенерго, визнають в "Укренерго".
Всеволод #Ковальчук #Укренерго говорить про тиск на компанію. Зокрема, не погоджують низку документів. Він називає це "фантомними болями", зокрема посадовців Мінекоенерго, які "не можуть змиритися" з тим, що оператор є незалежним. pic.twitter.com/d75uZE5hzu— Solonyna Yeugen (@SolonynaY) February 26, 2020
За його словами, ця ситуація негативно впливає на ефективність його роботи, і саме тому він подав у відставку.
Нагадаємо, 26 лютого виконуючий обов'язки глави "Укренерго" Всеволод Ковальчук оголосив про свою відставку.
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