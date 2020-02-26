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26 лютого 2020, 19:25 3

В.о. голови "Укренерго" назвав причину своєї відставки

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26 лютого 2020, 19:25 3
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Керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук розказав, що причиною його заяви на звільнення є "тиск і спроби втручання" в роботу компанії
Керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук розказав, що причиною його заяви на звільнення є "тиск і спроби втручання" в роботу компанії

Як повідомляє RegioNews, про це він повідомив під час брифінгу.

"Системний оператор має бути незалежний не тільки за буквою закону, а і відповідно до духу конкурентного ринку... Але останнім часом тривають тиск і спроби втручання в роботу компанії", - сказав він.

При цьому одним із проявів тиску Ковальчук називає непогодження компанії низки документів, від виділення землі під енергетичні об'єкти, і до інвестиційних планів. У багатьох випадках документи не погоджує Мінекоенерго, визнають в "Укренерго".

За його словами, ця ситуація негативно впливає на ефективність його роботи, і саме тому він подав у відставку.

Нагадаємо, 26 лютого виконуючий обов'язки глави "Укренерго" Всеволод Ковальчук оголосив про свою відставку.


увольнение отставка Укрэнерго Всеволод Ковальчук
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