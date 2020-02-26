Голову райради на Київщині визнали винною у хуліганстві

З третьої спроби суддя Обухівського районного суду таки змогла винести обвинувальний вирок голові Обухівської районної ради Ларисі Іллєнко

З третьої спроби суддя Обухівського районного суду таки змогла винести обвинувальний вирок голові Обухівської районної ради Ларисі Іллєнко

Про це повідомляє інтернет-ресурс "Трипільський край”, пише RegioNews.

"Голова районної ради Лариса Іллєнко визнана винною за ст.173 у адміністративному порушенні (дрібне хуліганство) у справі проти журналіста телеканалу "1+1" Володимира Тимофійчука”, - пише видання.

Голова райради Лариса Іллєнко визнана винною у адміністративному порушенні (дрібне хуліганство) у справі проти журналіста телеканалу "1+1" Володимира Тимофійчука Опубліковано Трипільський край Середа, 26 лютого 2020 р.

Нагадаємо, що Володимир Тимофійчук місяць судився з депутатом Ларисою Іллєнко, яка є зараз і головою Обухівської районної ради.

Нагадаємо, що на передноворічну вечірку провладного бомонду Обухівщини завітав журналіст телеканалу "1+1" Володимир Тимофійчук, де в процесі спілкування з очільницею райради Обухівщини і був посланий нею на три літери. На що журналіст прогнозовано подав до суду.

Крім того, зазначимо, що Лариса Іллєнко - голова тої самої Обухівської райради, яка протестувала проти розміщення евакуйованих з Китаю у місцевому санаторії "Пролісок".

