Голову райради на Київщині визнали винною у хуліганстві
Про це повідомляє інтернет-ресурс "Трипільський край”, пише RegioNews.
"Голова районної ради Лариса Іллєнко визнана винною за ст.173 у адміністративному порушенні (дрібне хуліганство) у справі проти журналіста телеканалу "1+1" Володимира Тимофійчука”, - пише видання.
Голова райради Лариса Іллєнко визнана винною у адміністративному порушенні (дрібне хуліганство) у справі проти журналіста телеканалу "1+1" Володимира ТимофійчукаОпубліковано Трипільський край Середа, 26 лютого 2020 р.
Нагадаємо, що Володимир Тимофійчук місяць судився з депутатом Ларисою Іллєнко, яка є зараз і головою Обухівської районної ради.
Нагадаємо, що на передноворічну вечірку провладного бомонду Обухівщини завітав журналіст телеканалу "1+1" Володимир Тимофійчук, де в процесі спілкування з очільницею райради Обухівщини і був посланий нею на три літери. На що журналіст прогнозовано подав до суду.
Крім того, зазначимо, що Лариса Іллєнко - голова тої самої Обухівської райради, яка протестувала проти розміщення евакуйованих з Китаю у місцевому санаторії "Пролісок".
- 19:47 26 лютого Україна запросила у МЗС РФ більше даних про затриманих украінців-"наркоторговців"
- 19:35 26 лютого Ситуація на Донбасі: бойовики сім разів гатили по нашим позиціям
- 19:25 26 лютого В.о. голови "Укренерго" назвав причину своєї відставки
- 19:08 26 лютого У міськраді Миколаєва на голові депутата від "Опоблоку" розбили яйце
- 19:03 26 лютого Голову райради на Київщині визнали винною у хуліганстві
- 19:02 26 лютого Сепаратистський "суд" кинув співробітника луганського вишу до в'язниці на 12 років "за держзраду"
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю