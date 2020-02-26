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26 лютого 2020, 19:02 4

Сепаратистський "суд" кинув співробітника луганського вишу до в'язниці на 12 років "за держзраду"

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26 лютого 2020, 19:02 4
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Незаконний "верховний суд" так званої "ЛНР" відправив співробітника одного з сепаратистських вузів в окупованому Луганську на 12 років до в'язниці за "державну зраду"
Фото: “МГБ ЛНР”
Незаконний "верховний суд" так званої "ЛНР" відправив співробітника одного з сепаратистських вузів в окупованому Луганську на 12 років до в'язниці за "державну зраду"

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в повідомленні на сайті так званого "МГБ ЛНР".

"Верховний суд Луганської Народної Республіки засудив співробітника Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Григорова Антона Григоровича до 12 років позбавлення волі за вчинення державної зради", - сказано в повідомленні.

За версією "МГБ", Григоров при перетині пункту пропуску "Станиця Луганська", нібито, був "завербований СБУ під загрозою розправи над родичами".

"За завданням української розвідки він займався збором відомостей, що становлять державну таємницю. За допомогою встановленого каналу зв'язку здійснював передачу даних, зібраних про військовослужбовців ЛНР, а також іншої інформації політичного і соціально-економічного плану", - також заявлено в повідомленні.


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