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26 лютого 2020, 18:54 2

У Кропивницькому готують перший обласний форум ветеранів

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26 лютого 2020, 18:54 2
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У Кіровоградському обласному госпіталі ветеранів війни вперше відбудеться форум "Компас ветерана”, який підготувала Кіровоградська обласна організація Української спілки ветеранів Афганістану
Фото: Facebook
У Кіровоградському обласному госпіталі ветеранів війни вперше відбудеться форум "Компас ветерана”, який підготувала Кіровоградська обласна організація Української спілки ветеранів Афганістану

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на gre4ka.info.

"Ідея форуму була давно. Неодноразово організація "Патріот" подавала заявки на проект обласного бюджету. Цьогоріч бюджет підтримав нас. Організації ветеранів різних рівнів та направлень з’їдуться з області. Немає мети на форумі з ветеранів зробити пільговиків і щоб за них скрізь платили. Наша мета - щоб ветеран відновився, став повноцінним членом суспільства, громадянином країни, за яку він воював і віддав частину свого життя”, - сказала координаторка центру медико-психологічної реабілітації "Компас” Ганна Колєва.

Форум відбудеться 12 березня в обласному госпіталі ветеранів. У його підготовці взяли участь Центр медико-психологічної реабілітації "Компас” обласного госпіталю ветеранів, Обласний ресурсний центр з питань допомоги учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам, Кіровоградська обласна організація Української спілки ветеранів Афганістану.

Як повідомлялося раніше, звільненим з полону на Донбасі українцям нададуть матеріальну допомогу по 100 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій.


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