Україна в Мінську згадала атаку бойовиків 18 лютого

В ході зустрічі тристоронньої контактної групи 26 лютого в Мінську українська сторона жорстко зазначила прорив бойовиків Орлоя 18 лютого на Донбасі, який свідчить про бажання зірвати домовленості Нормандське четвірки

Фото: Операція Об'єднаних сил

В ході зустрічі тристоронньої контактної групи 26 лютого в Мінську українська сторона жорстко зазначила прорив бойовиків Орлоя 18 лютого на Донбасі, який свідчить про бажання зірвати домовленості Нормандське четвірки

Як передає RegioNews, про це повідомила прессекретар представника України в групі Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

"Хоча обговорення питання додаткових ділянок розведення триває, українська сторона жорстко наголосила: спроба прориву 18 лютого 2020 свідчить про бажання зірвати виконання домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі", - написала вона.

За словами Оліфер, представник України в ТКГ Леонід Кучма підкреслив, що без виконання безпекової складової Мінських домовленостей істотного прогресу в ситуації на Донбасі бути не може.

Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Під вогневим прикриттям бойовики перейшли до активних наступальних дій і спробували просунутися через лінію розмежування. Під час бою загинув один український військовий, ще троє отримали поранення, а двоє – контузію.