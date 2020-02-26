Через коронавірус на КПВВ на Донбасі вводять допзаходи
Як передає RegioNews, про це повідомила прессекретар представника України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, українська сторона поінформувала ОРДЛО щодо встановлення нею необхідних засобів контролю та закликала до аналогічних заходів.
"Почато обговорення модальностей ухвалення рішень щодо відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення, а також додаткові санітарно-епідеміологічні заходи у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу. Українська сторона поінформувала щодо встановлення нею необхідних засобів контролю за епідеміологічною безпекою та закликала до аналогічних заходів протилежну сторону", - йдеться у повідомленні.
Також в гуманітарній підгрупі ТКГ продовжили роботу над уточненням списків утримуваних осіб.
Нагадаємо, відучора температурний скрінінг проводиться для всіх пасажирів у основних аеропортах України. Такі заходи Уряд вжив для недопущення поширення коронавірусу на території України. У міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького введені заходи безпеки для недопущення поширення коронавірусу на території України.
На Чернігівщині міряють температуру приїжджим із Білорусі. Перевіряють людей, які погано себе почувають, їдуть з аеропортів або країн, де був зафіксований коронавірус.
Рівненські прикордонники отримали безконтактні термометри. В аеропорту Рівного та на кордоні з Білоруссю в усіх мірятимуть температуру.
Ситуація на кордоні перебуває під контролем у цілодобовому режимі.
Крім того, продовжується мобілізація всіх необхідних ресурсів, в тому числі щодо забезпеченості приладами для вимірювання температури та засобами індивідуального захисту.
У разі фіксації на кордоні людини із підвищеною температурою та початковими ознаками захворювання – вона одразу ж направляється на додаткове обстеження.
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