У Києві виділили 73 мільйони на ремонт шкільних туалетів

Дві третини коштів піде на капітальні ремонти, решта – на поточні. Найбільше туалетів відремонтують у Деснянському районі, на це передбачено 13,2 млн грн

Фото: Cторінка Нового освітнього простору у Facebook

Дві третини коштів піде на капітальні ремонти, решта – на поточні. Найбільше туалетів відремонтують у Деснянському районі, на це передбачено 13,2 млн грн

Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише RegioNews. Під час ремонтів замість підлогових туалетів встановлять звичайні унітази.

У КМДА розробили окремі вимоги до ремонту туалетів для школярів різного віку. Вбиральні для учнів 1-4 класів мають обладнати дитячими унітазами та відокремленими перегородками не нижче ніж 1,75 м, а висота раковини не має перевищувати 50 см. Для учнів 5-12 класів кожен санвузол має включати окреме приміщення для рукомийників та окреме – для туалетних кабінок. Усі кабінки мають бути розділені перегородками та обладнані дверцятами. Для дівчат повинна бути окрема гігієнічна кабіна, обладнана унітазом, умивальником та гігієнічним душем. Крім того, на першому поверсі кожної школи обов’язково має бути обладнано окремі кабіни для дітей із інвалідністю. Крім умивальника та унітаза, буде простір для розміщення колісного крісла, поручні, поворотні або відкриті сидіння, дзеркала на відповідній висоті, гачки для одягу, милиць чи іншого приладдя.



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