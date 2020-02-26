У Києві виділили 73 мільйони на ремонт шкільних туалетів
Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише RegioNews.
Під час ремонтів замість підлогових туалетів встановлять звичайні унітази.
У КМДА розробили окремі вимоги до ремонту туалетів для школярів різного віку. Вбиральні для учнів 1-4 класів мають обладнати дитячими унітазами та відокремленими перегородками не нижче ніж 1,75 м, а висота раковини не має перевищувати 50 см.
Для учнів 5-12 класів кожен санвузол має включати окреме приміщення для рукомийників та окреме – для туалетних кабінок. Усі кабінки мають бути розділені перегородками та обладнані дверцятами.
Для дівчат повинна бути окрема гігієнічна кабіна, обладнана унітазом, умивальником та гігієнічним душем.
Крім того, на першому поверсі кожної школи обов’язково має бути обладнано окремі кабіни для дітей із інвалідністю. Крім умивальника та унітаза, буде простір для розміщення колісного крісла, поручні, поворотні або відкриті сидіння, дзеркала на відповідній висоті, гачки для одягу, милиць чи іншого приладдя.
- 19:47 26 лютого Україна запросила у МЗС РФ більше даних про затриманих украінців-"наркоторговців"
- 19:35 26 лютого Ситуація на Донбасі: бойовики сім разів гатили по нашим позиціям
- 19:25 26 лютого В.о. голови "Укренерго" назвав причину своєї відставки
- 19:08 26 лютого У міськраді Миколаєва на голові депутата від "Опоблоку" розбили яйце
- 19:03 26 лютого Голову райради на Київщині визнали винною у хуліганстві
- 19:02 26 лютого Сепаратистський "суд" кинув співробітника луганського вишу до в'язниці на 12 років "за держзраду"
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю