Звільнено одеських поліцейських, які обікрали офіс під час обшуків
Завершено службове розслідування за фактом негідної поведінки працівників поліції під час обшуку на одеському підприємстві
Завершено службове розслідування за фактом негідної поведінки працівників поліції під час обшуку на одеському підприємстві
Про це повідомили у прес-службі поліції Одеської області, передає RegioNews.
Так, за порушення службової дисципліни та законності усі четверо учасників події звільнені зі служби в поліції.
За неналежний контроль за діями підлеглих один з їх керівників звільнений з посади, ще на трьох накладені дисциплінарні стягнення. Матеріали службового розслідування скеровані до ДБР.
Нагадаємо, що про подію стало відомо з відео, опублікованого в інтернеті. На ньому зафіксовано працівників поліції, які під час обшуку на одеському підприємстві розкладають по кишенях чужі речі, коментуючи свої дії нецензурними словами.
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