Звільнено одеських поліцейських, які обікрали офіс під час обшуків

Завершено службове розслідування за фактом негідної поведінки працівників поліції під час обшуку на одеському підприємстві

Фото: скрін з відео

Завершено службове розслідування за фактом негідної поведінки працівників поліції під час обшуку на одеському підприємстві

Про це повідомили у прес-службі поліції Одеської області, передає RegioNews.

Так, за порушення службової дисципліни та законності усі четверо учасників події звільнені зі служби в поліції.

За неналежний контроль за діями підлеглих один з їх керівників звільнений з посади, ще на трьох накладені дисциплінарні стягнення. Матеріали службового розслідування скеровані до ДБР.

Нагадаємо, що про подію стало відомо з відео, опублікованого в інтернеті. На ньому зафіксовано працівників поліції, які під час обшуку на одеському підприємстві розкладають по кишенях чужі речі, коментуючи свої дії нецензурними словами.