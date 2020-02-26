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26 лютого 2020, 17:54 3

Звільнено одеських поліцейських, які обікрали офіс під час обшуків

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26 лютого 2020, 17:54 3
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Завершено службове розслідування за фактом негідної поведінки працівників поліції під час обшуку на одеському підприємстві
Фото: скрін з відео
Завершено службове розслідування за фактом негідної поведінки працівників поліції під час обшуку на одеському підприємстві

Про це повідомили у прес-службі поліції Одеської області, передає RegioNews.

Так, за порушення службової дисципліни та законності усі четверо учасників події звільнені зі служби в поліції.

За неналежний контроль за діями підлеглих один з їх керівників звільнений з посади, ще на трьох накладені дисциплінарні стягнення. Матеріали службового розслідування скеровані до ДБР.

Нагадаємо, що про подію стало відомо з відео, опублікованого в інтернеті. На ньому зафіксовано працівників поліції, які під час обшуку на одеському підприємстві розкладають по кишенях чужі речі, коментуючи свої дії нецензурними словами.


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