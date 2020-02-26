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26 лютого 2020, 17:53 9

На Закарпатті в ПП "Тиса" температуру перевірили у понад 2000 приїжджих (Відео)

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26 лютого 2020, 17:53 9
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Температурний скрінінг здійснюється для громадян, які прибувають з будь-якої країну світу як авіасполученням, так і через усі автомобільні та залізничні пункти пропуску на кордоні України
Фото та відео із сайту Прикордонної служби
Температурний скрінінг здійснюється для громадян, які прибувають з будь-якої країну світу як авіасполученням, так і через усі автомобільні та залізничні пункти пропуску на кордоні України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Прикордонну службу України.

Першим таким пунктом пропуску стала "Тиса", що на кордоні з Угорщиною, де протягом доби прикордонники здійснили перевірку температури тіла у понад 2100 осіб.

Наразі прийнято рішення силами Державної прикордонної служби та Міністерства охорони здоров’я проводити температурний скринінг усіх громадян, які прибувають на територію України.

Нагадаємо, відучора температурний скрінінг проводиться для всіх пасажирів у основних аеропортах України. Такі заходи Уряд вжив для недопущення поширення коронавірусу на території України. У міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького введені заходи безпеки для недопущення поширення коронавірусу на території України.

На Чернігівщині міряють температуру приїжджим із Білорусі. Перевіряють людей, які погано себе почувають, їдуть з аеропортів або країн, де був зафіксований коронавірус.

Рівненські прикордонники отримали безконтактні термометри. В аеропорту Рівного та на кордоні з Білоруссю в усіх мірятимуть температуру.

Ситуація на кордоні перебуває під контролем у цілодобовому режимі.

Крім того, продовжується мобілізація всіх необхідних ресурсів, в тому числі щодо забезпеченості приладами для вимірювання температури та засобами індивідуального захисту.

У разі фіксації на кордоні людини із підвищеною температурою та початковими ознаками захворювання – вона одразу ж направляється на додаткове обстеження.


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