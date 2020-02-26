Євробачення можуть відмінити через поширення смертельного вірусу
Про це заявив вірусолог Аб Остерхаус, передає RegioNews.
За його словами, якщо вірус буде поширюватися далі Європою, міжнародний пісенний конкурс можуть перенести.
Він зазначив, що також варто розглядати варіант зі скасуванням конкурсу. Також є велика ймовірність, що до дати проведення Євробачення коронавірус буде взято під контроль.
У правилах проведення Євробачення також передбачені варіанти на випадок позаштатних ситуацій. Організатори можуть обмежити кількість відвідувачів шоу, або взагалі провести його у порожніх залах.
Організатори Євробачення заявили, що уважно слідкують за ситуацією в світі і будуть діяти відповідно до обставин.
Нагадаємо, у Венеції скасували карнавал через побоювання поширення коронавірусу. Раніше Міжнародний олімпійський комітет не виключив можливість скасування Олімпіади в Токіо через спалах коронавірусу в Японії.
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