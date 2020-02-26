18:35  26 лютого
Джемілєв закликає кримчан чинити мирний опір окупації
18:03  26 лютого
Богдан зізнався, куди спустив всю зарплату від Зеленського
11:05  26 лютого
Сурков заявив ЗМІ, що України немає
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2020, 17:54 4

Євробачення можуть відмінити через поширення смертельного вірусу

Читайте также
на русском языке
26 лютого 2020, 17:54 4
Читайте также на русском языке
Спалах коронавірусу може поставити під загрозу проведення пісенного конкурсу Євробачення-2020 в Роттердамі
Фото: eurovision.tv
Спалах коронавірусу може поставити під загрозу проведення пісенного конкурсу Євробачення-2020 в Роттердамі

Про це заявив вірусолог Аб Остерхаус, передає RegioNews.

За його словами, якщо вірус буде поширюватися далі Європою, міжнародний пісенний конкурс можуть перенести.

Він зазначив, що також варто розглядати варіант зі скасуванням конкурсу. Також є велика ймовірність, що до дати проведення Євробачення коронавірус буде взято під контроль.

У правилах проведення Євробачення також передбачені варіанти на випадок позаштатних ситуацій. Організатори можуть обмежити кількість відвідувачів шоу, або взагалі провести його у порожніх залах.

Організатори Євробачення заявили, що уважно слідкують за ситуацією в світі і будуть діяти відповідно до обставин.

Нагадаємо, у Венеції скасували карнавал через побоювання поширення коронавірусу. Раніше Міжнародний олімпійський комітет не виключив можливість скасування Олімпіади в Токіо через спалах коронавірусу в Японії.


коронавірус євробачення
До кінця тижня Львів, Чернівці і Ужгород отримають тести на коронавірус
26 лютого 2020, 17:18
В аеропорту Львів усім новоприбулим міряють температуру
26 лютого 2020, 16:48
В Сумах студентку з Китаю та її хлопця відправили на 14-денну обсервацію
26 лютого 2020, 16:19
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Останні Популярні
Денис Казанський
Андрій Романенко
Сергій Шевчук
Всі блоги »
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Скальський Владислав Володимирович
Голова Вінницької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »