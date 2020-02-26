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26 лютого 2020, 17:46 3

"Укроборонпром" переплачував за російські комплектуючі в 2-3 рази - СБУ

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26 лютого 2020, 17:46 3
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Підприємства держконцерну "Укроборонпром" з 2015 по 2019 рік через іноземні "фірми-прокладки" закуповували російську продукцію військового призначення по завищеній в 2-3 рази вартості
Фото: facebook/ukroboronprom
Підприємства держконцерну "Укроборонпром" з 2015 по 2019 рік через іноземні "фірми-прокладки" закуповували російську продукцію військового призначення по завищеній в 2-3 рази вартості

Як передає RegioNews, про це повідомляє Liga.net із посиланням на матеріали досудового розслідування Головного слідчого управління СБУ.

Згідно з документом, слідчі СБУ в рамках досудового розслідування кримінальної справи звернулися до Шевченківського районного суду Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Шевченківської районної держадміністрації в місті Києві.

"Як наголошується в рішенні суду, спецекспортери в інтересах українських оборонних підприємств укладали імпортні контракти на поставку комплектуючих з іноземними компаніями (ОАЕ, Чехія, Великобританія, Кіпр і т.п.). При цьому, фактично в Україну поставлялася продукція військового призначення та подвійного використання, виготовлена ​​на санкційних підприємствах Російської Федерації (так звана "схема обходу прямих поставок"). Вартість таких поставок була завищеною в 2-3 рази, заявляє слідство", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними СБУ, дочірнє підприємство держкомпанії Укрспецекспорт - ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" - тільки протягом лютого 2018 по червень 2019 року перерахувало за агентським договором на рахунки компанії Kalipsum Plus SRO (Чеська Республіка) $ 4,1 млн.

Також, за даними СБУ, протягом 2015-2019 років невстановлені особи організували механізми розкрадання держкоштів ДК "Укроборонпром", використавши іноземні "фірми-прокладки" при купівлі-продажу комплектуючих і запчастин компаніями концерну.

"Одна з таких іноземних компаній - Slige S.R.O. (Чеська Республіка), яка була зареєстрована в червні 2009 року. Вона займається поставками медичного обладнання та устаткування для енергетичних установок", - йдеться в матеріалах справи.


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