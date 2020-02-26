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26 лютого 2020, 17:38 27

Чиновник Житомирської ОДА попався на хабарі

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26 лютого 2020, 17:38 27
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СБУ викрила головного спеціаліста Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації, підозрюваного у вимаганні неправомірної вигоди за видачу дозвільних документів
СБУ викрила головного спеціаліста Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації, підозрюваного у вимаганні неправомірної вигоди за видачу дозвільних документів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, чиновник запровадив схему вимагання грошей від підприємств регіону, діяльність яких пов`язана із викидами в атмосферу забруднюючих речовин чи іншим шкідливим виробництвом. За безперешкодне погодження технічної документації та надання дозволів на роботу зловмисник вимагав до 10 тисяч доларів, залежно від комерційних потужностей підприємства.

Оперативники СБУ задокументували факт вимагання посадовцем 15 тисяч грн від фірми, що спеціалізується на наданні посередницьких послуг із оформлення документації на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами.

У межах кримінального провадження, розпочатого за зловживання впливом, посадовцю оголошено про підозру. Наразі перевіряється інформація щодо інших фактів корупційних зловживань посадовця та причетності посадових осіб ОДА до оборудок.


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