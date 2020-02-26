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26 лютого 2020, 17:27 3

Гончарук заявив про повну заміну фіскалів по Україні

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26 лютого 2020, 17:27 3
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Кабінет міністрів України домовився з Державною фіскальною службою повністю змінити керівників підрозділів фіскальної служби в регіонах
Кабінет міністрів України домовився з Державною фіскальною службою повністю змінити керівників підрозділів фіскальної служби в регіонах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

За його словами, таке рішення прийнято задля боротьби з тіньовими схемами.

"Учора з новим Головою ДФС ми домовилися за кілька тижнів повністю змінити керівників обласних, регіональних підрозділів фіскальної служби для боротьби з тіньовими схемами", - йдеться у повідомленні.

Також уряд посилює боротьбу з корупцією і в енергетиці, додав Гончарук.

"Ми вже наразі змінюємо менеджмент у "Центренерго" і трьох обленерго. Це прискорить підготовку цих підприємств до прозорої приватизації", - пояснив прем'єр.


Алексей Гончарук ГФС схемы коррупция Приватизация
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