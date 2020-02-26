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26 лютого 2020, 17:18 3

До кінця тижня Львів, Чернівці і Ужгород отримають тести на коронавірус

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26 лютого 2020, 17:18 3
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До цих регіонів повертається найбільше заробітчан з Італії, тому ризик появи коронавірусу тут найвищий. Спочатку проведуть навчання фахівців, які після цього зможуть працювати на локальному рівні. 
До цих регіонів повертається найбільше заробітчан з Італії, тому ризик появи коронавірусу тут найвищий. Спочатку проведуть навчання фахівців, які після цього зможуть працювати на локальному рівні. 

Про це заявив на брифінгу у Нових Санжарах в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, передає УНН, пише RegioNews.

"Ми запланували таким чином, що це буде поетапний процес (розподілу тест-систем для виявлення коронавірусу — ред.). Ми маємо також проводити навчання фахівців-вірусологів, які працюють на рівні обласних лабораторних центрів.

Першим пріоритетом, і ми очікуємо, що наприкінці цього тижня або на початку наступного такі тест-системи будуть перш за все спрямовані у три основні області. Це Львівська, Чернівці і Закарпатська області. Це перші регіони, які отримають такі тест-системи”, — сказав Кузін.

З його слів, спочатку буде проведено навчання фахівців, які після цього зможуть працювати на локальному рівні. "Це — регіони, де, за нашими даними, найбільша кількість осіб, які працювали в Італії. Ми також очікуємо повернення таких осіб у зв’язку з ситуацією в Італії”, — пояснив представник МОЗ.

Нагадаємо, у Чернівцях госпіталізували вже двох пацієнтів, які повернулись з Італії. Їх перевіряють на коронавірус.

Виявили високу температуру і у жінки на Закарпатті. Вона теж їхала додому "італійським" бусом. На обстеження відправили увесь автобус.


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