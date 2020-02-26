Голова Приватбанку: банк або повернуть Коломойському, або дадуть "щедру компенсацію"

Голова правління державного Приватбанку Петр Крумханзл заявив, що існує велика загроза повернення банку колишнім власникам

Фото: сайт ПриватБанку

Голова правління державного Приватбанку Петр Крумханзл заявив, що існує велика загроза повернення банку колишнім власникам

Про це він заявив у коментарі для Financial Times, передає RegioNews.

Також вони можуть добитися від держави "щедрої компенсації”. За словами Крумханзла, колишніми власниками Приватбанку було подано більше 800 позовів, якими намагаються оскаржити його націоналізацію і пов’язані процедури.

Він застерігає, що в разі скасування націоналізації Приватбанку Міжнародний валютний фонд припинить співпрацю з Україною, що значно погіршить економічну ситуацію в державі.

"Я не впевнений, що Зеленський має правильну картинку, адже цю картинку формують люди, що оточують президента”, - вважає Крумханзл.

За словами Крумханзла, для унеможливлення повернення Приватбанку колишнім власникам Уряд спільно із Нацбанком розробили спеціальний законопроєкт, однак його замінили і до Верховної Ради замість документа на 400 сторінок надійшов більш вигідний Коломойському 8-сторінковий документ.

Нагадаємо, на Житомирщині точиться боротьба за політичний вплив між командою Ігоря Коломойського та партнерами ексвіцепрем’єра Геннадія Зубка.